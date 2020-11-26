هيئة قناة السويس توقع عقد اتفاق لتشغيل وتطوير استراحة ديليسبس

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد اتفاق مع الهيئة وشركة مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لتطوير وإدارة وتشغيل المباني الملحقة باستراحة "ديليسبس" وتحويلها إلى فندق عالمي Boutique hotel، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة بمبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية.

وتمنح الهيئة بموجب التعاقد حق الانتفاع للشركة لإدارة وتشغيل المبانى الملحقة باستراحة ديليسبس، على أن تنفذ الشركة بدورها تطوير المبانى وتحويلها إلى فندق عالمي.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المباني الملحقة بالمبنى التاريخي والحفاظ على مرافقها ومكوناتها، ‏وتطويرها وفقا لمخطط يضمن تجهيزها كفندق عالمي يضم حجرات فاخرة ومطعم وكافيتريا لتقديم خدمات فندقية عالية المستوى.

وأكد ربيع أن قناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للقناة منها تحويل المقر الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة منذ إنشائها وحتى الآن.

‏وأضاف أن تطوير وإدارة المباني الملحقة باستراحة ديليسبس سينقذ بالشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية للمكان، وبالتنسيق مع وزارة الآثار لتصبح الاستراح ملحقا بالمتحف العالمي للقناة ومزاراً سياحيا يتيح للزائرين فرصة الإقامة بعد تجهيز ملحقاتها كفندق عالمي.

وقع العقد المهندس محمد عبدالعظيم مدير إدارة الأشغال بالهيئة، والدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم.

واستراحة ديليسبس مبنى أثري يعود تاريخه إلى حفر قناة السويس، أسسه الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس؛ ليكون مقراً لإقامته خلال تنفيذ مشروع حفر قناة السويس، وعلى مدار السنوات المتتالية أضيفت عدة مبان بمحيط الاستراحة.