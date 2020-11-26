ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن مستشاره السابق للأمن القومي فلين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، عن إصدار عفو رئاسي عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.