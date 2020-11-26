 ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن مستشاره السابق للأمن القومي فلين - بوابة الشروق
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ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن مستشاره السابق للأمن القومي فلين

د ب أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:52 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، عن إصدار عفو رئاسي عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

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