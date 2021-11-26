وائل الفشني عن مشاركته في حفل الكباش: طول عمري بدعي ربنا أغني قدام الرئيس

أعرب المطرب وائل الفشني عن سعادته لمشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الخميس: "كانت حاجة عظيمة وبالأخص إن اللي طلب مني كده هو المايسترو نادر عباسي، ودي حاجة تخوف.. لما طلب مني غناء أغنية الأقصر بلدنا خوفت عشان دي مسؤولية كبيرة".

وأضاف: "طلبت من ربنا يسترها معايا في حفل طريق الكباش.. وربنا سترها الحمد لله".

و كشف أن إحدى أمنياته كانت أن يغني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "طلبت من ربنا يسترها معايا في حفل طريق الكباش.. والحمد لله سترها وطول عمري بدعي ربنا أغني قدام الرئيس.. وربنا إداني الشرف العظيم ده".

وغنى المطرب وائل الفشنى أغنية "الأقصر بلدنا" خلال حفل افتتاح طريق الكباش.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.