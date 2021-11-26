قال المهندس إسماعيل رضوان وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرر استبعاد مدير الإدارة الزراعية بسمالوط ومدير إدارة حماية الأراضي، وإعفاءهما من مناصبيهما، بسبب زيادة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق عملهما، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعتدين مما يتسبب في إهدار موارد الدولة .

وتقرر إعفاء المهندس محمد عبدالهادي مدير الإدارة الزراعية، وإعفاء طلعت إبراهيم رئيس قسم حماية الأراضى بسمالوط، وذلك نظرا لتقاعسهما عن أداء عملهما بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط فى المهد.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه بعد عرض الوقائع على محافظ المنيا، بأن هناك زيادة واضحة في حالات التعدى وأصبحت فى حالة تطوير ومنازل مكتملة مما يعوق إزالتها، ما يعد مخالفا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة التصدى لأى حالات تعدي ومحاسبة المسؤولين المقصرين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية بمنع التعديات في المهد باتخاذ القرارات اللازم، فقرر على الفور استبعاد المسئولين المقصرين وإزالة التعديات فورا بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.

وأوضح رضوان أنه تم تكليف المهندس عواد خلف فرج لتيسير العمل مديرا للإدارة الزراعية بسمالوط بصفة مؤقتة لحين الإعلان عن الدرجة بالطريق القانونى، وكذلك تكليف المهندس أحمد فوزى بإدارة المكافحة بالمديرية وتكليف المهندس محمد قطيعى محمد رئيساً لقسم حماية الأراضي بسمالوط.

وأكد أن هناك تعليمات بأن يتم متابعة ملف التعديات على مدار الساعة، والتصدي لأى محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد بناء وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مع تحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.



