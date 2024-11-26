وصول أول قافلة لبرنامج الأغذية العالمي إلى مخيم شمال دارفور منذ إعلان المجاعة

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن وصول أول قافلة لبرنامج الغذاء العالمي إلى مخيم زمزم في شمال دارفور منذ إعلان المجاعة في المنطقة قبل ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره بداية عملية كبرى لتوصيل مساعدات غذائية طارئة إلى المناطق الأكثر ضعفاً في السودان، حيث تقترب البلاد من المجاعة على نطاق واسع وسط حرب لم تظهر بعد أي علامات على انتهاءها.

وتتضمنت القافلة أكثر من 700 شاحنة تحمل 17500 طن من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

ونقلت صحيفة سودان تريبون عن لوران بوكيرا المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا قوله بان هذه القافلة أكثر من مجرد طعام، حيث تمثل هذه المساعدات سبل البقاء لأولئك المحاصرين بسبب الحرب والجوع.

كانت قوافل المساعدات قد تعطلت سابقاً بسبب القتال العنيف والطرق غير الصالحة للسير خلال موسم الأمطار، حيث مددت السلطات السودانية استخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد، والذي يعد شريان حياة رئيسي للإمدادات الإنسانية، لمدة ثلاثة أشهر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أكد في وقت سابق على الأهمية الاستراتيجية لمعبر أدري، مشيرا إلى أنه يظل الطريق الأكثر فعالية ومباشرة لتقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والسرعة اللازمين لمعالجة أزمة الجوع المتفاقمة في السودان.