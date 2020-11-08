إسرائيل: حكومة نتنياهو اليمينية تؤدي اليمين الدستورية الخميس المقبل

أعلن رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل.

وقال ليفين إن الكنيست سيعقد جلسة خاصة لأداء اليمين.

وقبل مراسم أداء اليمين ، تهدف جماعة نتنياهو إلى الدفع عبر سلسلة من التغييرات التشريعية المثيرة للجدل، من بينها السماح لأرييه درعي، رئيس حزب شاس الديني، بأداء اليمين الدستورية كوزير للداخلية، رغم إدانته السابقة بالتهرب الضريبي.

ويلزم أيضا تغيير القانون لكي يشغل بتسلئيل سموتريتش (زعيم حزب البيت اليهودي) منصبا وزاريا في وزارة الدفاع إلى جانب منصبه كوزير للمالية.

وسيكون لسموتريتش، الذي يدعم بقوة توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تأثير كبير على إدارة الضفة الغربية وحياة الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

كما أن هناك تغييرا آخر يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، حيث سيتم تعيين السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في هذا المنصب، الذي سيشمل في المستقبل مسؤولية شرطة الحدود في الضفة الغربية إلى جانب حقيبة الشرطة.

وحذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، في وقت سابق اليوم الاثنين، من أن حكومة نتنياهو المقبلة تشن هجوما على الديمقراطية الإسرائيلية، وقال "هذا الهجوم لن يتوقف من تلقاء نفسه. لن يقعوا فجأة في حب الديمقراطية".

ووصف لابيد الحكومة المقبلة بأنها "مجنونة تماما"، وحذر من أنه إذا لم يتم إيقافها، فإن الأمور "ستزداد سوءا".

وقال لابيد إن شركاء نتنياهو المتطرفين الجدد حددوا نقطة ضعف السياسي المخضرم (73 عاما)، والتي تتمثل في قضية فساد مستمرة منذ عام 2020.

وردا على ذلك، اتهم نتنياهو لابيد بنشر الأكاذيب حول حكومته.