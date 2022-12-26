كشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن توجيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المديريات اليوم السبت من أجل إعداد خطة شاملة لبحث استعدادات شهر رمضان الكريم، والتي تتضمن إقامة صلاة الاعتكاف والتراويح والتهجد بالمساجد الكبرى.

وأعلن خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار" مساء السبت، عن توجيه المديريات بالبدء في تحديد المساجد المخصصة لصلاة الاعتكاف والتراويح، والتي ستقام بها الدروس الدينية والابتهالات وكافة الأنشطة المتعلقة بشهر رمضان.

وأشار إلى توجيه وزير الأوقاف الإدارة المركزية للأوقاف؛ بإعداد خطة موسعة لتوفير "مليون شنطة سلع غذائية" وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وذلك بتمويل ذاتي من الوزارة بالتعاون مع وزارة التموين، فضلا عن توزيع "300 طن" لحوم من مشروع صكوك الأضاحي قبل بداية الشهر الكريم.

ولفت إلى تنسيق وزارة الأوقاف مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل إعداد قوائم الأسر الأولى بالرعاية بهدف ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، سائلا الله أن يعيد الشهر الفضيل على مصر والأمة العربية بخير.

وأضاف أنه تم فتح الباب هذا العام للقراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، من ذوات الصوت الحسن؛ لإقامة صلوات التهجد في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال موقع الوزارة.