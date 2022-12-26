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اقترب مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، من التعاقد مع أحمد حسام «ميدو»، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

ودخل مسؤولي نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع «ميدو»، من أجل إقناعه بتوليه تدريب الدراويش في الفترة المقبلة، خلفًا لـ أيمن الجمل.

ورحب «ميدو» بتوليه تدريب الدراويش، ولكنه اشترط على مسؤولي النادي صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبين، قبل توليه المسؤولية بشكل رسمي.

وفي حال توصل مسؤولي الدراويش لاتفاق مع أحمد حسام «ميدو»، ستكون مباراة الزمالك المقبلة هي الأخيرة للجهاز الفني الحالي للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، الخميس المقبل،ـ في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة اللدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتبي الدوري برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.