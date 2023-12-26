صحة الشيوخ: أزمة نقص الدواء مؤامرة على مصر

قال الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المقترحات بشأن إصدار قرار وزاري ينص على كتابة الوصفات الطبية للمريض بالاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري؛ «لن يلزم الأطباء عمليا».

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى ضرورة تعاون وزارة الصحة مع هيئة الدواء المصرية في إصدار قائمة بالأدوية المثيلة والبديلة لبعض الأسماء التجارية المستوردة غير المتوافرة بالسوق.

وأكد أن صناعة الدواء المصرية تعد إحدى القطاعات المستقبلية الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى امتلاك الدولة 179 مصنعا و 800 خط إنتاج، إضافة إلى 80 ألف صيدلية و300 ألف صيدلي و70 كلية صيدلية؛ جعلتها جمعيا تحتل الترتيب السادس عالميا بالبحث الدوائي.

واختتم واصفا ما يحدث بشأن نقص بعض الأصناف الدوائية المستورة بالسوق؛ بالمؤامرة، قائلا: «المؤامرة موجودة لأننا بدأنا ننطلق في التصدير، وكل اللي بيحصل في سوق الدواء؛ نتيجة المؤامرة على مصر»، حسب قوله.