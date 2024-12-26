4 دول عربية تعلن دعمها للحكومة السورية الجديدة بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد

تلقى وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، اتصالات هاتفية من 4 وزراء عرب، أكدوا فيها دعم الحكومة الجديدة والاستعداد لتعزيز العلاقات الثنائية مع دمشق، بعد نحو أكثر من أسبوعين على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية السوري في تدوينه على موقع x، إنه تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، بارك فيه الوزير الكويتي للشعب السوري انتصاره بعد نضال دام نحو 14 عاما مؤكدا دعم بلاده للخطوات التي اتخذتها حكومة دمشق الجديدة.

وأبدى اليحيا استعداد الكويت للتعاون بما يخدم مصالح البلدين، ويصب في استقرار سوريا.

كما تلقى الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبد الله بو حبيب، أكد له فيه وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره.

فيما أكد الوزير الشيباني عمق العلاقة الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في مصلحة البلدين. واتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها.

وفي السياق ذاته، تلقّى الوزير السوري اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي أكد دعم مملكة البحرين لإرادة الشعب السوري، مثنيا على خطوات القيادة السورية الجديدة.

وذكرت الخارجية السورية أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي نقل، في اتصال هاتفي، لوزير خارجية سوريا دعم ليبيا للشعب السوري والحكومة الجديدة.

وأشار اللافي إلى حرص حكومة الوحدة الوطنية الليبية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

منذ الإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد، بدأت الادارة السورية الجديدة وقائدها أحمد الشرع، سلسلة من الاتصالات والزيارات لمسؤولين رفيعي المستوى من دول غربية وإقليمية وعربية مع الإدارة.

وفي سياق الانفتاح الدولي على سوريا، أعادت تركيا وقطر فتح بعثتيهما الدبلوماسيتين بدمشق، كما استأنفت دول أخرى عمل بعثاتها الدبلوماسية، في خطوة تعكس تحولات كبيرة في العلاقات مع سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.