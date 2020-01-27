مصرع عنصرين إجراميين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بنطاق مديريتي أمن السويس والشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على عنصرين اجراميين شديدي الخطورة وضبط اثنين آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت تواجد عنصرين اجراميين بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 28 بطريق (القطامية - العين السخنة) بدائرة قسم شرطة عتاقة بنطاق مديرية أمن السويس، واتخاذهم من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهدافهما، وعقب وصول القوات، واستشعار العنصرين اقترابهم أثناء مداهمة المنطقة، بادر العنصران بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التي بادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وبتمشيط منطقة التعامل، تم العثور على جثة (عنصر إجرامي شديد الخطورة) والعثور بجواره على بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة - 500 جرام من مخدر الهيروين - و4 ميزان حساس - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" خاصين بالعنصر المذكور.. وقام العنصر الأخر بالفرار، حيث تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الهارب..وجاري تكثيف الجهود لضبطه.

وفي سياق متصل، فقد تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من (عامل بمحطة تموين سيارات كائنة بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بسرقة مبلغ (30 ألف جنيه) من داخل المحطة وكذا هاتفه المحمول كرهاً عنه وهروبهم .. كذلك تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من أمينى شرطة "من قوة وحدة مباحث المركز" أنه أثناء مرورهما بدائرة المركز ( بذات تاريخ واقعة سرقة محطة البنزين) شاهدا 3 عناصر إجرامية (لاثنين منهما معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح ناري (بندقية آلية) ، وقيامه عقب مشاهدته لأميني الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لإصابة أحدهما بطلق ناري، وهروبهم.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام المذكورين بارتكاب واقعة سرقة محطة تموين السيارات ، وتم تحديد مكان إختباء أحدهم بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية ، حيث تم استهداف المزرعة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وعقب الوصول إلى المزرعة واستشعار العنصر المذكور باقتراب القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها التي بادلته بالمثل، وتم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين و15 طلقة من ذات العيار.

كذلك أكدت التحريات اختباء العنصرين الأخرين بنطاق مديريتي أمن الشرقية والقاهرة، حيث تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما "بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار"، وأقرا بارتكابهما الواقعتين المشار إليهما بالاشتراك مع العنصر الأول الذي لقى مصرعه.

يشار إلى أن المذكورين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا (إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة – سرقة بالإكراه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.