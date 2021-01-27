مسؤول بالصحة: أمنا مخزونا كافيا من لقاحات كورونا يصل تباعا خلال الأسابيع المقبلة

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزراة الصحة، إن تأخير بدء عملية تطعيم الأطقم الطبية بقاح كورونا كان قرارًا حكيمًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن تأخر بدء التطعيم كان لضمان توافر كميات من اللقاح تكفي للجرعة الثانية لمن سيتم تطعيمهم بالأولى، متوجًا بالشكر لرئيس الجمهورية نيابة عن الأطقم الطبية التي وجه بتطعيمها كأول فئة باعتبارهم المواجهين للمرض وقائمين على علاج المرضى.

وأكد تأمين مصر لمخزون كافي من لقاحات كورونا يصل تباعًا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى تعاقد الدولة على لقاحات من جميع المصادر المنتجة، بتقنيات تصنيعها المختلفة.

وأشار إلى إعلان مساهمة مصر في إنتاج لقاح مضاد لكورونا خلال الأسابيع المقبلة، ما يضمن توافره للمواطنين وللدول المجاورة، مضيفًا أنه في القريب العاجل سيتم الإطلاق الرسمي لموقع التسجيل للحصول على اللقاح.

