 فريق تركي يصل إلى الجابون لمعاينة السفينة التي تعرضت للقرصنة - بوابة الشروق
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فريق تركي يصل إلى الجابون لمعاينة السفينة التي تعرضت للقرصنة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:25 ص

وصل فريق دعم، مكون من 22 شخصا إلى الجابون، يضم بحارة ومسؤولي الشركة التركية المشغلة لسفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا قبل أيام.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن الفريق سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى ميناء جنتيل حيث ترسو السفينة لمعاينتها.

وتعرضت السفينة، التي تشغلها شركة تركية وترفع العلم الليبيري، لهجوم من قراصنة السبت الماضي أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف القراصنة 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قُتل أحدهم ويحمل الجنسية الأذربيجانية، ووصل ثلاثة من الطاقم مع السفينة إلى الجابون.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم سالمين إلى الوطن.

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