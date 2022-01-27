تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

سجل عدد من الدول العربية، أمس الأربعاء، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و826 إصابة جديدة و22 وفاة، وتماثل 5 آلاف و39 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و177 ألفا و165 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و124 حالة، والشفاء إلى مليون و97 ألفا و176 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و568 ألفا و193 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و191 ألفا و220 شخصا.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و7 آلاف و750 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و905 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 2162 إصابة جديدة، و10 وفيات، فيما تماثل 1064 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 243 ألفا و568 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و526 حالة، والشفاء إلى 162 ألفا و743 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و639 إصابة جديدة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 882 ألفا و783 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة بإجمالي 9 آلاف و528 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 704 آلاف و142 حالة.

وفي سوريا، سجلت وزارة الصحة 49 إصابة جديدة، و3 وفيات، وشفاء 305 حالات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 51 ألفا و124 حالة، والوفيات 2977 حالة، والشفاء إلى 37 ألفا و103 حالات.