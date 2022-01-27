أعلنت قناة dmc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق عرض الموسم الثالث لمسلسل «أبو العروسة» ابتداء من يوم السبت 29 يناير الجاري.

وهذا الموسم من بطولة سيد رجب - سوسن بدر- صفاء الطوخي- أحمد صيام- نيرمين الفقي- مدحت صالح- ميدو عادل- محمد حاتم – رانيا فريد شوقي وآخرون و من إخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث استمراراً للموسمين السابقين، حول عائلة عبد الحميد بعد خروجه المعاش وزواج ابنته هاجر التي ما زالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من الزواج من يوسف.

كما يواجه أمور حياة ابنته زينة مع زوجها طارق بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده فى سلسلة المحلات التي يمتلكها، كما يعرض هذا الجزء سعى ابنه اكرم لتأسيس شركة صغيرة خاصة به مع صديقه مهند وفسخ خطبته من بسنت وتركه العمل، وكذلك أمور ابنه مرزوق وإدمانه للإنترنت وغيابه عن مدرسته وضياع علاقته مع زملائه.

وتدور كل تلك الأحداث فى إطار اجتماعي كوميدي، وتذاع الحلقات يوميا من السبت وحتى الأربعاء في الثامنة مساء.