الاتحاد الأوروبي يشكو الصين أمام منظمة التجارة العالمية بسبب ليتوانيا

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس بسبب الممارسات القسرية التي اتخذتها الصين ضد ليتوانيا عضو الاتحاد الأوروبي وبعض المصدرين من دول أخرى اعضاء في الاتحاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية القول إن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا لسلامة السوق الموحدة لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد في الاتحاد ولها تأثير سلبي على الصناعة فيه.

وقال دومبروفسكيس في مقابلة مع بلومبرج، إن الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة على الإجراءات الصينية التقييدية ضد المنتجات الأوروبية؛ لأن الإجراءات تمت بشكل غير رسمي والعديد من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون لأنها تخشى انتقام بكين".

وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية في ديسمبر الماضي ردا على فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان وليس باسم العاصمة تايبيه.

وكانت السفارة الصينية في ليتوانيا قد أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي أنها "علقت بشكل مؤقت" خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ "أسباب فنية، وذلك في أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها.

كما طردت بكين السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد.

وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثاني في السفارة.

وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للصين.

ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء صندوق برأسمال 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في ليتوانيا وفتح أسواقها أمام المنتجات الليتوانية، لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

يأتي العرض التايواني في الوقت الذي تواجه فيه ليتوانيا قيودا تجارية صينية غير رسمية مع خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية من جانب بكين في أعقاب موافقة ليتوانيا على فتح مكتب تمثيل لديها باسم تايوان، وهو ما اعتبرته الصين انتهاكا لمبدأ "صين واحدة" الذي يقضي باعتبار تايوان إقليم منشق على السيادة الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك هانج رئيس مكتب تمثيل تايوان في العاصمة الليتوانية فيلينوس القول في مؤتمر صحفي مؤخرا إن تايوان ستستخدم أموال هذا الصندوق للاستثمار في مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا الليزر والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث في ليتوانيا.

وأضاف أن بلاده سترسل فريق عمل إلى ليتوانيا لتقييم طموحاتها في تطوير صناعة أشباه الموصلات، وقال: "هذا هو الوقت لكي نساعدكم في مواجهة المصاعب".