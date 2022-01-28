شرطة برلين تلقي القبض على 150 محتج ضد التطعيم الإجباري

أعلنت الشرطة في برلين اليوم الخميس القبض على نحو 150 شخصا احتجوا ضد التطعيم الإجباري ضد كوفيد- 19.



وقالت الشرطة بعد يوم من المظاهرات إن حوالي 1500 شخص من حركة "التفكير الجانبي" شاركوا في المسيرة التي تضم مشككين في فيروس كورونا ونشطاء من اليمين المتطرف ومناهضين للتطعيم. وتولت الحركة الدور الرئيسي في تنظيم الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة.



وذكرت الشرطة في بيان أن أمس الأربعاء شهد احتجاجات مناهضة متفرقة.



وألقت الشرطة القبض على نحو 150 شخصا خلال المظاهرات، وشرعت في إتخاذ إجراءات بحق 32 شخصا على خلفية تكدير السلم ومقاومة ضباط الشرطة وإهانتهم.