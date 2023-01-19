قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض الاستقالة، التي قدمها خلال اجتماعهما أمس الخميس.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «قدمت استقالتي لوزير الرياضة في اجتماع الأمس، ولكنه رفضها وقال لي إن نادي الزمالك يحتاجني في الوقت الحالي».

وأكمل: «استأذنت وزير الرياضة أني أرد على مسؤولي الأهلي وسيد عبد الحفيظ، ولكنه قال لي لا أنت محترم ووطني».

وتابع رئيس الزمالك: «استلمت نادي الزمالك "خرابة" في 2014، وقمت بطفرة إنشائية فيه جعلته نادي عالمي بعد 9 سنوات فقط».

وأوضح: «أمير ابني سقط مغشيا عليه أثناء التفاوض مع صفقة جديدة، وهو كان مُجهدًا للغاية من كثرة العمل بنادي الزمالك، وأحمد أُصيب بـ جلطة من أجل النادي، نحن نعمل لصالح الزمالك دون مقابل».

وأتم: «انتهينا من صفقة المهاجم الجديد وقد يتم الإعلان غدًا، وهناك صفقتين أيضًا يتم التفاوض معهم في الوقت الحالي».