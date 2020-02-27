حصاد «النواب» الأسبوعي: الموافقة على 5 مشروعات قوانين و6 اتفاقيات دولية

شهد مجلس النواب - خلال الأسبوع الحالي - زخمًا كبيرًا في نشاط البرلمان، حيث وافق بشكل نهائي على مشروعات خمسة قوانين وست اتفاقيات دولية، كما وقَّع رئيسا مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال والتشيلي إيفان فلوريس جارسيا بروتوكول تعاون بين برلمانيي البلدين.

ووفقًا للحصاد الأسبوعي لمجلس النواب خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري، فقد وافق المجلس على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والدخان، وأحال النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم النيابية، كما نكَّس المجلس أعلامه حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

أولًا: نشاط رئيس مجلس النواب:

استقبل الدكتور علي عبد العال نظيره التشيلي إيفان فلوريس جارسيا، حيث أكد أن مصر وتشيلي تربطهما علاقات طيبة وراسخة، وهناك تنسيق ثنائي كامل في كافة المحافل الدولية، معربًا عن التقدير لدولة تشيلي لمواقفها الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب التشيلي إن تاريخ مصر الحضاري ملهم، ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم.

ووقَّع الجانبان بروتوكول تعاون بين المجلسين بهدف تعزيز الإطار المؤسسي وتنسيق أنشطة التعاون وتبادل الخبرات في مجال التشريع والتدريب على المستويات النيابية والبرلمانية.

كما شارك عبد العال في الاحتفالية التي أقامتها سفارة الكويت بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الـ59 لدولة الكويت، حيث أكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيًا لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس النواب - خلال استقباله وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي - أهمية تقديم الوزارة لدراسة سريعة بشأن تسعير عادل للمحاصيل الزراعية وخاصة محصول قصب السكر؛ كونه مطلبًا أساسيًا للفلاح المصري.

وخلال استقبال عبد العال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، قال الوزير إن المجلس الأعلى للجامعات قرر اعتبار 2020 عامًا لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية، مع أهمية التركيز على حركة الابتعاث المصرية للخارج.

وقرر مكتب مجلس النواب - برئاسة الدكتور علي عبد العال وعضوية وكيلي المجلس، بحضور الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي - إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.

ثانيًا: الجلسات العامة لمجلس النواب:

جلسة الأحد 23 فبراير 2020:

وافق المجلس - برئاسة الدكتور علي عبد العال - على مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.

كما وافق المجلس على تعديل قانوني تنظيم السجون ومكافحة الإرهاب، مع إحالتهما إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وأدى النائب محمد أبو العينين اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة.

وأعلن رئيس المجلس خلو مقعد الدائرة الثالثة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وذلك بعد وفاة النائب علي الكيال، ووقف المجلس دقيقة حداد على روح النائب الراحل.

وهنَّأ عبد العال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش لتوليه رئاسة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يتوانى عن تقديم أي دعم لإنجاح الرئاسة المصرية لجمعية برلمانات المتوسط.

ووافق المجلس أيضًا على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 21 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسات الحكومة في شأن موضوعات مختلفة.

وأحال المجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما وافق المجلس على 6 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الفني لعام 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بالموافقة على التعاون المالي لعام 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على التعاون المالي لعام 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الفني، وقرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن دعم المكون المصري في المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي".

جلسة الاثنين 24 فبراير 2020:

وافق المجلس - برئاسة الدكتور علي عبد العال - نهائيًا وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان على 5 مشروعات قوانين هي: تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون الكيانات الإرهابية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على السجائر والتبغ والدخان.

وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، على أن تستكمل المناقشات في جلسة لاحقة بعد ما شهدته بعض مواده من جدل حول بعض المواد.

وهنَّأ رئيس المجلس النائب ماريان عازر لاختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة "إيساكا" (ISACA) العالمية المعنية بتدقيق ومراقبة نظم المعلومات.

وأحال المجلس 66 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

كما أحال المجلس 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى اللجنة التشريعية.

جلسة الثلاثاء 25 فبراير 2020:

نعى مجلس النواب - برئاسة الدكتور علي عبد العال - رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه للوطن كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية.

وناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ووافق عليه في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

واستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون البناء الموحد، حيث تمت الموافقة على 17 مادة، على أن تُستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة أخرى.

وأحال المجلس مشروع قانون تعديل مكافحة غسيل الأموال إلى اللجنة التشريعية.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات إلى لجنة الخطة والموازنة.