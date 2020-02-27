خروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار الأمريكية في السندات عالية المخاطر

شهدت صناديق الاستثمار الأمريكية في السندات عالية المخاطر أكبر خروج أسبوعي للاستثمارات منذ أكثر من ستة أشهر، وثامن أكبر خروج لها على الإطلاق في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع المخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المستثمرين سحبوا 890 مليون دولار من صندوق إس.بي.دي.آر بلومبرج باركليز للسندات عالية المخاطر أمس، وهو أكبر مبلغ يتم سحبه من ثاني أكبر صندوق للسندات عالية المخاطر، في حين زادت المبالغ التي تم سحبها من صندوق إتش.واي.جي أكبر صندوق للسندات عالية المخاطر في أمريكا أمس، حيث تم سحب 827 مليون دولار في آخر جلسة تداول.

ووفق تقديرات بيانات مؤسسة "ريفينتيف ليبر" تبلغ قيمة المبالغ التي تم سحبها من صناديق الاستثمار في السندات عالية المخاطر حوالي 4 مليارات دولار، بحسب ما ذكره المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس صباح اليوم الخميس.

وهذه الأموال هي أكبر أموال تم سحبها من هذه الصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الماضي، عندما سحب المستثمرون أكثر من 4 مليارات دولار خلال الأسبوع.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية لتعاملات صناديق الاستثمار في السندات عالية المخاطر خلال الأسبوع الحالي في وقت لاحق من اليوم.