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مؤسسة النفط الليبية: اكثر من ملياري دولار خسائر منذ 18يناير

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 1:05 ص | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 1:05 ص

( دب ا)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إقفالات الموانئ والمنشآت النفطية بلغت نحو 2ر2 مليار دولار منذ إعلان القوة القاهرة في 18كانون ثان/يناير الماضي وحتى أمس الثلاثاء.

وأشارت المؤسسة في صفحتها على فيسبوك إلى أن الإنتاج اليومي هبط نحو 7ر135 ألف برميل، وهو أدنى مستوى للإنتاج منذ عام 2011، بحسب موقع "بوابة الوسط".

ولفتت المؤسسة إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، ما تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من الميناء مباشرة.

وبدأت أزمة توقف إنتاج النفط في السابع عشر من يناير الماضي، حين أعلن ما يعرف بـ«ملتقى القبائل والمدن الليبية» عزمه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية»، وطالب جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».


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