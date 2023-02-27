 مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 9:02 م

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مُستوطنين هاجموا متاجر وسيارات غرب مُحافظة "نابلس" في شمال الضفة، استمرارًا للهجمات التي أسفرت أمس عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة نحو 100 آخرين في المحافظة ذاتها.

وفي مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة الاستيطان، في قرية "شوفة".

وكثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من تعزيزاتها العسكرية في مُحيط القرية، ومنعت المواطنين من الخروج منها أو الدخول إليها. واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عند حاجز "عطارة"، شمال مدينة "رام الله".

ونصبت قوات الاحتلال حواجز في محيط رام الله بوسط الضفة الغربية، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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