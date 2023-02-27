زعيم المعارضة الإسرائيلي: مليشيات المستوطنين تحرق حوارة لنسف قمة العقبة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن مليشيات زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش تريد حرق "حوارة" لنسف قمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت في "العقبة".

وقال لابيد ، زعيم حزب "ييش عتيد" وهو رئيس الوزراء السابق، إن هذه الحكومة الإسرائيلية خطيرة على أمن إسرائيل، في إشارة إلى تصرفات اليمين الإسرائيلي المتطرف ممثلا في وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان مُستوطنان إسرائيليان قد قتلا في وقت سابق اليوم في إطلاق نار في بلدة "حوارة"، وذلك بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة في "نابلس" يوم الأربعاء الماضي، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا، من بينهم مسنان، وإصابة نحو 100 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة.

ويهاجم المستوطنون مدن وقرى "نابلس" منذ عصر اليوم وأحرقوا عددا من المنازل والسيارات، وأصيب ما لا يقل عن 100 فلسطيني، وهو ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى إدانة هجمات المستوطنين وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الهجمات.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات إسعاف من الوصول إلى بلدة "حوارة"، فيما جرى تحطيم سيارتين تابعتين للدفاع المدني الفلسطيني والاعتداء على ضابطين فلسطينيين.