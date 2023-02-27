المجلس الوطني الفلسطيني يحمّل حكومة الاحتلال المسؤلية عما يحدث من جرائم للمستوطنين جنوب نابلس

حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال، وقادة جيش الاحتلال، المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم من قبل المُستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس والقرى المحيطة بها.

وأضاف فتوح، وفق بيان الليلة، أن ما يحدث من عمليات قتل وحرق للمنازل، ونهب ممتلكات المواطنين على يد المستوطنين بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، هي جرائم شرعتها وتحميها حكومة الاحتلال، التي سلّحت المستوطنين وحمتهم بقوانينها العنصرية المجرمة، وأعطتهم الضوء الأخضر بالقتل وممارسة كل أشكال العداء والحقد على الفلسطينين.



