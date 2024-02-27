السعودية تنفذ حكم إعدام بحق 7 أشخاص ادينوا بخيانة وطنهم

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق سبعة أشخاص أدينوا بـ "ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشخاص السبعة "أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".

وأضافت: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام لكل واحد منهم بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم أحكام تقضي بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل ، وتم تنفيذ القتل بمنطقة الرياض".

وحذرت وزارة الداخلية أن "العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك؛ قطعاً لشره وردعاً لغيره".