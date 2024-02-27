متحدث «التنمية المحلية» لـ«الشروق»: حملات رقابية على معارض أهلا رمضان بالمحافظات

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم: إن هناك حملات رقابية مكثفة بالمحافظات على الأسواق وعلى معارض «أهلا رمضان»، للتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية للمواطنين وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة.

وأضاف قاسم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحملات الرقابية أيضا تهدف للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها فى الأسواق ومعارض «أهلا رمضان»، بجانب ضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أن المحافظات بناء على توجيهات وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، مستمرة فى افتتاح معارض «أهلا رمضان»، لتوفير جميع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% عن مثيلاتها فى الأسواق.

وأشار إلى قيام قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور الدورى على معارض «أهلا رمضان» والمنافذ والشوادر التى يتم افتتاحها خلال الفترة الحالية، للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة.

وفى المنوفية، قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسامة عز الدين، إنه يتم التنسيق مع مختلف الإدارات بالمحافظة لتكليف مفتشين للمرور على معارض أهلا رمضان بشكل دورى للتأكد من أسعار السلع المعروضة لعدم التلاعب بالمواطنين، بجانب تنظيم حملات مرورية من ديوان المديرية.

وأشار عز الدين، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 83 كيلوجرام سكر بجوار أحد المعارض، تم تجميعها بهدف بيعها لإحدى المقاهى البلدية، مؤكدا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة.

وأكد عز الدين، انتظام هذه الحملات بشكل دورى ويومى لتحقيق الانضباط بجميع المعارض، وعدم التلاعب بالأسعار، وذلك فى ظل الإقبال الكبير على المعارض من المواطنين لشراء مختلف السلع بأسعار مخفضة عن السوق خاصة السكر.

وتابع: «أنه يتم التوسع فى افتتاح المعارض بمختلف المناطق، حيث تم حتى الآن افتتاح 12 معرضا أساسيا بجانب عدد من المنافذ والهيابر، بإجمالى 45 معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف أنحاء المحافظة».

وفى البحيرة، وجهت نائب المحافظ، نهال بلبع، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجارى والتدليس ولردع المخالفين.

وأضافت بلبع، فى بيان لها، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملة تموينية بمركز كفر الدوار والتى أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى ٢٣٠ طن سكر خاص بمبادرة معا ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.