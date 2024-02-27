وزيرة الداخلية الألمانية فيزر تزور البرازيل لتعزيز المكافحة المشتركة لجرائم المخدرات

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر رغبتها في تكثيف التعاون الشرطي مع دول أمريكا الجنوبية في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية في برلين في بداية جولة فيزر إلى أمريكا الجنوبية في العاصمة البرازيلية برازيليا اليوم الاثنين، إن "كميات كبيرة من الكوكايين تنقل إلى السوق الأوروبية من بلدان المنشأ عبر البرازيل. ولذلك تعمل السلطات الألمانية والبرازيلية معا بشكل وثيق".



وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال اجتماع مع المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية أندريه رودريجيز إن التعاون يسير بالفعل بشكل جيد، مضيفة "نريد تعزيزه (التعاون) بشكل أكبر".

وسافرت فيزر إلى البرازيل مع وفد لإجراء محادثات سياسية يوم الأحد وتعتزم بعد ذلك التوجه إلى بيرو والإكوادور وكولومبيا .



وقالت "أنا قلقة للغاية بشأن الاستيراد الضخم للكوكايين من أمريكا الجنوبية. هذه المخدرات تدمر المواطنين وتدر عائدات ضخمة للجريمة المنظمة.. لذلك أريد رؤية عمل دولي أكثر صرامة واكثر تنسيقا ضد تجارة الكوكايين وغيره من المخدرات".



وأوضحت فيزر أنها ترغب في المساعدة "في التصدي للتأثير المدمر لعصابات المخدرات في دول المنشأ"، في إشارة إلى التدمير البيئي والعنف والفساد. وأضافت أن "عصابات المخدرات تتسبب في دوامة كبيرة من العنف- حتى في وسط أوروبا".