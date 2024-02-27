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أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم العام ارتفع في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير الماضي بنسبة 1ر0% بعد استقراره خلال ديسمبر الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة ارتفاعا بنسبة 2% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9ر1%، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال ديسمبر.

كمت أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس تراجع معدل تضخم أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.

وذكر البنك أن مؤشر أسعار الجملة للخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر2% سنويا مقابل 4ر2% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة 5ر0% شهريا خلال يناير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال ديسمبر الماضي.