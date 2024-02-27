متحدث الحكومة: عروض الاستحواذ الأجنبية على شركة وطنية تعكس جاذبية الاقتصاد المصري

قال المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، تناول مناقشة العروض المقدمة في إطار برنامج ‏الطروحات، خاصةً ما يتعلق منها بالاستحواذ على شركة «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية. ‏

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء الثلاثاء، التزام الدولة ‏تجاه تنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة للقيام بعمليات الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري، ودعم دور القطاع ‏الخاص، لافتا إلى استعراض الحكومة أفضل 3 عروض مقدمة من جانب شركات مصرية وعالمية خلال الاجتماع.‏

وذكر أن نسبة التخارج من الشركة الوطنية سواء كان كليًا أو جزئيًا سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدا أن هذه ‏العروض العالمية تعكس مدى جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ‎

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن دراسة عروض الاستحواذ؛ يؤكد جدية الدولة في طرح الشركات التابعة ‏للقوات المسلحة كما سبق أن أعلنت من قبل.‏

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وأكد أن حرص الشركات الأجنبية على الاستثمار في الاقتصاد شهادة جديدة أخرى بأن الاقتصاد المصري قادر على ‏تجاوز التحديات الراهنة وأن الفترة القادمة ستكون أكثر استقرارًا، وهو ما أكده الإعلان عن صفقة رأس الحكمة‎.‎