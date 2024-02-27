متحدث الحكومة: عروض الاستحواذ الأجنبية على شركة وطنية تعكس جاذبية الاقتصاد المصري

قال المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، تناول مناقشة العروض المقدمة في إطار برنامج الطروحات، خاصةً ما يتعلق منها بالاستحواذ على شركة «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، التزام الدولة تجاه تنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة للقيام بعمليات الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري، ودعم دور القطاع الخاص، لافتا إلى استعراض الحكومة أفضل 3 عروض مقدمة من جانب شركات مصرية وعالمية خلال الاجتماع.
وذكر أن نسبة التخارج من الشركة الوطنية سواء كان كليًا أو جزئيًا سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدا أن هذه العروض العالمية تعكس مدى جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن دراسة عروض الاستحواذ؛ يؤكد جدية الدولة في طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة كما سبق أن أعلنت من قبل.
وأكد أن حرص الشركات الأجنبية على الاستثمار في الاقتصاد شهادة جديدة أخرى بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات الراهنة وأن الفترة القادمة ستكون أكثر استقرارًا، وهو ما أكده الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.