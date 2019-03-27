بعد أن تعرض لإصابة قوية في مباراة المنتخب الوطني ونيجيريا أمس الثلاثاء، ظهر اليوم محمود علاء مدافع الزمالك بعد وصول بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة وهو مصاب في رأسه فوق الحاجب.

وأصيب محمود علاء بعد تدخل قوي مع لاعب منتخب نيجيريا فى رأسه والحاجب عقب مشاركته مع المنتخب في المباراة الودية الدولية والتي انتهت بخسارة الفراعنة 1 – 0 ، غادر على إثرها المباراة في الدقيقة 50، ليتلقى 10 "غرز" فى الحاجب الأيمن.

ويتسمك محمود علاء رغم إصابته القوية بالمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي يوم السبت المقبل في مباراة القمة المرتقبة بين القطبين، والتي يستضيفها ستاد "الجيش" برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ17 المؤجلة من الدوري الممتاز.