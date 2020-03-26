محمد رمضان خلف القضبان في البوستر الرسمي لمسلسل «البرنس»

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويقدم بطولته الفنان محمد رمضان رفقة مجموعة من النجوم.

وظهر رمضان على بوستر المسلسل وهو خلف القضبان، بعد أن نشر في وقت سابق صورة تشويقية له يظهر خلالها بنصف وجهه وعينيه ممتلئة بالدموع؛ تمهيدًا لطرح بوستر «البرنس».

مسلسل "البرنس" هو ثاني عمل يجمع بين المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحًا واضحًا.

"البرنس" من بطولة محمد رمضان، ويشاركه البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى.