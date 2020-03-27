إيران ترحب باي مبادرة لوقف الحرب في اليمن ورفع الحصار عن شعبه

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان بلاده ترحب باي مبادرة لوقف الحرب في اليمن ورفع "الحصار" عن شعبه.

وفي تصريحه مساء الخميس، أشار موسوي إلى اقتراح الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الداعي لوقف اطلاق النار في جميع مناطق العالم ومن ضمنه في اليمن من اجل المزيد من الاستعداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا وقال، ان "اليمن وبسبب الحرب المدمرة تواجه اكبر كارثة انسانية"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واضاف " العدوان العسكري من قبل القوات الاجنبية والحصار الجوي والبحري والبري الظالم على اليمن على مدى الاعوام الخمسة الماضية قد اغلق جميع سبل الدعم للشعب اليمني المظلوم، والان تضاعفت الهواجس في ظل اتساع نطاق مرض كورونا وعدم توفر ادنى الامكانيات وتدهور الاوضاع الانسانية في هذا البلد".

كانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد نقلت امس الاربعاء عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي،قوله" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنيةالشرعية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

كانت الحكومة اليمنية الشرعية رحبت في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وتخوض القوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ عام 2015 قتالا ضد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء وعدة محافظات من اجل استعادة السيطرةعلى البلاد.