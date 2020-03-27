قفزة في أسواق الأسهم الأمريكية رغم معدلات البطالة القياسية

اختتمت الأسواق الأمريكية تعاملات أمس الخميس بمكاسب قوية رغم صدور تقرير كشف عن بيانات بطالة قياسية.

وأغلق مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية مرتفعا بنسبة 38ر6 في المئة، كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا مكاسب في ختام التعاملات بلغت 24ر6 في المئة.

وأنهى مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا التعاملات على ارتفاع بأكثر من 5 بالمئة.

وكانت وزارة العمل الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن عدد طالبي منح البطالة ارتفع بأكثر من 3 ملايين ليصل إلى 28ر3 ملايين شخص، مقابل 281 ألفا الأسبوع الماضي.

وهذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق، ويتجاوز رقما قياسيا سابقا، وهو 695 ألف عاطل تقدموا للحصول على إعانة في الأسبوع المنتهي في 2 تشرين أول/ أكتوبر عام 1982.