حجر صحي لقريتين بالمنيا

أعلنت اليوم الجمعة مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة المنيا ، بأنه تم تقرر عمل حجز منزلي للأهالي بقريتي القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بني مزار ، شمال محافظة المنيا ، ومنعهم من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ، كما تقرر منعهم من الخروج والدخول بتلك القري ، وذلك لتفشي إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " بين العديد من أهالي القرتين .

وأوضحت مصادر ، بأنه تم توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالي بمكاتب البداليين التموينيين ، لافتا ً إلى أنه هناك إلتزام كبير من أهالي القريتين لتنفيذ إجراءات الحجز المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد " كوفيد -19 " .

وكان مركز بني مزار ، شهد ظهور أول حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ، عقب وصول عدد من الأفواج القادمة من الأراضي السعودية بعد أداء رحلة العمرة .

كما وجه عدد من الأطباء بمحافظة المنيا ، نداءات واستغاثات لأهل الخير بالمحافظة ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، بسبب وجود عجز في أدوات الوقاية داخل عدد من المستشفيات الحكومية ، للمساعدة في توفيرها للأطباء بإعتبارهم خط الدفاع الأول خلال تلك الفترة التي تمر بها البلاد .

وذكر الأطباء خلال استغاثتهم : حاليا ًهنعمل حملة تبرعات نساعد بها الدكاترة قدر الإمكان ونوفر لهم الأدوات دي بعد البحث عن أفضل سعر ممكن نوصله، اللي محتاجينه هو كمامات جراحية ، وكمامات n95 وكحول و gloves، هيتم شراءها بأقصى سرعة ممكن وتوصيلها لاستقبال مستشفيات المنيا الجامعية والحميات والصدر بمحضر تبرع كعهدة رسمية لإدارة المستشفى .

وناشد الأطباء أهالي محافظة المنيا بالمساعدة في توفير تلك الأدوات ، معلنين عن بعض الأرقام لعدد من الأطباء ، بمستشفيات سوزان للنساء والأطفال ، مستشفى الجامعة القبلية ، مستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة ، وذلك لاستقبال التبرعات من الأهالي .