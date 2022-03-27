جاء ذلك خلال لقائها مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان أوزرا زيا، بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دونالد بلوم، بقصر الحكومة بالقصبة اليوم السبت.

وذكر مجلس الوزر اء - فى بيان اليوم السبت - إن بودن استعرضت، أهم الاستحقاقات السياسية القادمة المعلن عنها في خارطة الطريق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الاستشارة الوطنية، وأهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا.

وفى السياق.. أشادت أوزرا زيا، بتجربة تونس الديمقراطية واهتمام الولايات المتحدة الامريكية بإنجاح هذه التجربة الرائدة في المنطقة، ومساعدة تونس على مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأعربت المسؤولة الأمريكية عن أملها في ان تكلل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالنجاح مما سيمكن بلادنا من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها.