أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 3 آخرين، في عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن 3 من أفراد الشرطة بين المصابين، فيما هرع العديد من قوات الأمن وطواقم الإسعاف إلى موقع إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل الفلسطينيين منفذي حادث إطلاق النار، فيما يقدر جهاز الأمن، أنهما من عرب إسرائيل.

وذكر الإعلام العبري، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يتوجه لمكان عملية إطلاق النار، ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن قوات الأمن ستنفذ عملية أمنية في أم الفحم.