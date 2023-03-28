 أشتية: أزمات إسرائيل الداخلية تنعكس دوما بمزيد من الانتهاكات على الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أشتية: أزمات إسرائيل الداخلية تنعكس دوما بمزيد من الانتهاكات على الشعب الفلسطيني

رام الله - أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:42 م

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، أنه كلما ازدادت الأزمات الداخلية في إسرائيل، ينعكس هذا بمزيد من الإجراءات تجاه الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقال واقتحامات ومزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتدمير أي فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال أشتية، في مكتبه برام الله، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، حيث بحث معه آخر التطورات ومستجدات الأوضاع السياسية.

وقال أشتية: "نريد جهدا دوليا جادا لخلق أفق سياسي مبني على مبادرة السلام العربية، يفضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وجدد أشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم وشهداء مقابر الأرقام، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة.

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