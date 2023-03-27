الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون جمركي لتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وقع سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجه، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقية للتعاون الجمركي، ما سيتيح لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم توقيعها بين البلدين في مايو 2022، الدخول إلى حيز التنفيذ، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي.



وبهذه المناسبة، قال آل خاجه: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستكون بمثابة محرك رئيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستحقق عددا من المنافع الاقتصادية المتبادلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الإثنين.



وستسهم اتفاقية التعاون الجمركي بين الإمارات وإسرائيل، في تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطبيق القوانين الجمركية، والتقييم الدقيق للجمارك، وغيرها من الرسوم الضريبية على الصادرات والواردات، والمساعدة المتبادلة في منع الانتهاكات الجمركية والتحقيق فيها.



ويشار إلى أنه في عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي، ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ يتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير.