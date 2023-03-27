تقرير: عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون تأييدا للتعديلات القضائية

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الحكومة في القدس ضد الوقف المتوقع لتشريع إصلاح القضاء.

وخاطب أمير أوحانا رئيس الكنيست (البرلمان) وهو من كتلة الليكود التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين وطالبهم بتجنب العنف،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وقال أوحانا "إننا في فترة حساسة وعاصفة. ليس هناك أعداء . هناك أمة واحدة منقسمة بشأن مسارنا وتأمل في أيام أفضل. دعونا نحقق هذا الأمل سويا".

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية.

وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل.

وتشهد إسرائيل منذ قرابة 12 أسبوعا، احتجاجات على الإصلاحات القضائي يشارك فيها آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين.

ووفقا لمشروع الإصلاح، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.