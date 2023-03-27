مشرع يميني إسرائيلي: وقف التعديلات القضائية سيكون خطأ

أعلن النائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة سيكون خطأ.

جاء ذلك بعد أن قال عضو رئيسي في الائتلاف الحاكم إن إقرار التشريع سيؤجل إلى جلسة الكنيست المقبلة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد/ الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون تعديل النظام القضائي.

وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون، وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس.