اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي يلغي دعوته للإضراب بعد تأجيل مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل

أعلن اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت"، مساء اليوم الاثنين، إلغاء دعوته للإضراب، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع التعديلات القضائية.

ورجحت صحيفة "جارديان" البريطانية أن قرار نتنياهو تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل- وليس التخلي عنه -كان له التأثير المقصود على الاتحاد العمالي الرئيسي في إسرائيل.

واتفق نتنياهو وحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير اليوم على تأجيل التعديلات القضائية إلى الصيف المقبل، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق طالت أنحاء إسرائيل اعتراضا على المشروع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نتنياهو وبن جفير توصلا إلى تأجيل التعديلات القضائية حتى جلسات الكنيست الصيفية، في مقابل موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" يكون تحت مسؤولية بن جفير.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن حكومته لن تقبل بنشوب حرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي، وذلك بعد إعلانه تأجيل القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون التعديلات القضائية لجلسة الكنيست المقبلة.

وقال نتنياهو إنه غير مستعد "لتمزيق الشعب إلى أجزاء"، مؤكدا أنه سيبذل ما في وسعه لمنع الحرب الأهلية، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل على مفترق طرق خطير وأن قراره بتأجيل التعديلات القضائية يهدف يأتي من أجل الحوار والتوصل لتوافق واسع في الآراء.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، من منصبه بسبب رفضه لمشروع تعديل النظام القضائي.

وكان جالانت صرح، أمس الأول، بأن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي الذي تطرحه الحكومة يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، ودعا نتنياهو إلى وقف المشروع القانون لفترة كافية للمشاركة بشكل أعمق في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا منذ نحو 12 أسبوعا ضد خطة التعديلات القضائية التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.