صحفية إسرائيلية تهاجم صفقة الحرس الوطني بين نتنياهو وبن غفير

وصفت نائب رئيس تحرير صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، نوا لانداو، التقارير عن صفقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تأجيل خطة التعديلات القضائية بأنه "تطور خطير للغاية".

وقالت لاندوا على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يقول بن غفير الآن إنه توصل إلى اتفاق مع نتنياهو لتأجيل الإصلاح القضائي مقابل إنشاء قوة شرطة جديدة تحت قيادته المباشرة" ، مستنكرة: "قوات مسلحة خاصة لبن غفير. فقط ما نحتاجه ...".

وأعلن حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير أن نتنياهو سيؤجل خطة تعديل النظام القضائي لعدة أسابيع، مشيرا إلى أنه مقابل موافقة الحزب على التأجيل، عرض نتنياهو تشكيل قوات "حرس وطني" مدني تحت إشراف بن غفير.

ويعد زعيم حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير من أشد مؤيدي خطة التعديلات القضائية.

ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا

منذ نحو 12 أسبوعا ضد خطة التعديلات القضائية التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.