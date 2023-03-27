الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل تطبيق التعديلات القضائية إلى الصيف المقبل

اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، اليوم الإثنين، على تأجيل التعديلات القضائية إلى الصيف المقبل، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق طالت أنحاء إسرائيل اعتراضا على المشروع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نتنياهو وبن جفير توصلا إلى تأجيل التعديلات القضائية حتى جلسات الكنيست الصيفية، في مقابل موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" يكون تحت مسؤولية بن غفير.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، من منصبه بسبب رفضه لمشروع تعديل النظام القضائي.

وكان جالانت صرح، أمس الأول، بأن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي الذي تطرحه الحكومة يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، ودعا نتنياهو إلى وقف المشروع القانون لفترة كافية للمشاركة بشكل أعمق في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال جالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي على أمن إسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واحتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره.