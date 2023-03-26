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5 أبريل.. طرح فيلم أفاتار: طريق الماء على منصتي OSN وApple TV


نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 4:13 م

يطرح فيلم "أفاتار: طريق الماء" للمخرج جيمس كاميرون، على منصتي OSN وApple TV، يوم 5 أبريل المقبل، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عرضه في السينما مباشرة.

وأصبح فيلم "أفاتار: طريق الماء" ثالث أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات فى التاريخ، بعد أن تجاوزت إيراداته في دور العرض 2 مليار دولار و303 مليونا و114 ألفا على مدار 14 أسبوعا.

«طريق المياه» من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وبطولة زوى سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت، سام ورثينجتون، سيجورنى ويفر، أونا تشابلن، ديفيد ثيوليز، ستيفن لانج، جيوفانى ربيسى، إيدى فالكو، جيماين كليمنت، كليف كورتيس، كلوى كولمان، سى سى إتش باوندر، جويل ديفيد مور.

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