الجيش السوداني: سيطرنا على منظومة تشويش للطيران والمسيرات بضاحية الرياض شرق الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، صباح الخميس، السيطرة على منظومة تشويش للطيران والمسيرات بضاحية الرياض شرق الخرطوم.

وكتب في منشور عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القوات المسلحة بعد أن تمكنت من دحر مليشيا الدعم السريع، تستلم منظومة تشويش متكاملة ضد المسيرات والطيران كانت المليشيا نصبتها بضاحية الرياض شارع المشتل».

وفي وقت سابق، نشر الجيش السوداني، خريطة قال إنها تبين مواقع سيطرته في مختلف أنحاء البلاد مقابل ما تبقى من مواقع لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر عليها، وذلك في أعقاب إعلان القوات المسلحة استعادة السيطرة على مواقع جديدة في العاصمة الخرطوم، بما فيها القصر الجمهوري والوزارات السيادية، ومطار الخرطوم الدولي.

وأشارت الخريطة، التي نشرها الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باللون الأخضر إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني، فيما أشارت الخريطة باللون الأحمر إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأمس الأربعاء، زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، والذي سيطر عليه الجيش الأسبوع الماضي، في واحدة من أكبر مكاسب الصراع المستمر منذ قرابة عامين مع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني، في بيان، إن البرهان تفقد قوات الجيش بمطار الخرطوم الدولي والقصر الجمهوري، مشيراً إلى أن طائرة البرهان «حطت بمطار الخرطوم في أول رحلة يستقبلها المطار منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وكان في استقباله بالقيادة العامة أعضاء هيئة أركان القوات المسلحة».

وجاءت زيارة البرهان بعد إعلان الجيش السوداني، في وقت سابق الأربعاء، استعادة السيطرة على مواقع جديدة في الخرطوم، مثل منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة، والجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.