ألمانيا: هبوط طائرة تقل 174 لاجئا أفغانيا في هامبورج قادمة من إسلام أباد

هبطت في مدينة هانوفر الألمانية، طائرة تقل 174 لاجئًا أفغانيًا ممن حصلوا على تعهدات بالإيواء في ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن الوافدين يتكونون من 82 امرأة و92 رجلًا، من بينهم 74 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم 9 أطفال دون سن الثانية. وكانت طائرة الرحلة المستأجرة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد وصلت قبل ظهر اليوم الخميس إلى مطار هانوفر.

وأكد المتحدث، أن هذه الرحلة تأتي ضمن التزامات سابقة تجاه أشخاص حصلوا بالفعل على تعهدات بإيوائهم في ألمانيا، مشددًا على أنه لن تُصدر تعهدات جديدة.

وأوضح أن الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص في أفغانستان، والذين سبق لألمانيا أن وعدت بإيوائهم، يتم نقلهم إلى البلاد عبر رحلات مستأجرة من باكستان.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين الأفغان في باكستان، حيث ينتظر العديد منهم السماح لهم بدخول ألمانيا أو دول غربية أخرى.

وفي الوقت نفسه، اندلعت في ألمانيا، نقاشات حول ترحيل الأفغان إلى بلادهم، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية وبعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميونخ.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن الأمن يمثل أولوية قصوى لدى البت في عمليات الإيواء، مشيرًا إلى أن دخول ألمانيا يقتصر على الأفغان الذين خضعوا لفحص أمني صارم مسبقًا.

وأكد أنه في حال وجود أي شكوك أمنية، يتم استبعاد الشخص المعني من إجراءات الإيواء والسفر إلى ألمانيا.

يذكر أن ألمانيا شهدت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي والخامس من الشهر الجاري نقل عشرات من اللاجئين الأفغان وأفراد من عائلاتهم عبر رحلتي طيران مستأجرتين قادمتين من إسلام أباد، وذلك بعد حصول هؤلاء الأشخاص على تعهدات باللجوء إلى ألمانيا.

وأثارت الرحلتان السابقتان، انتقادات في إطار الجدل الدائر حول سياسة الهجرة في ألمانيا.

وبذلك تكون رحلة نقل اللاجئين الأفغان اليوم هي ثالث رحلة من نوعها في غضون ما يزيد عن شهرين.