أحمد موسى لـ أسامة حمدان: كيف تتهم الشعب بالعمالة وأنت هربان تشاهد الحرب من الشاشات

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، التي اعتبر فيها أن التظاهرات التي يشهدها قطاع غزة ضد حماس «مؤامرة مدبرة من إسرائيل».

ووجه خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» حديثه لحمدان، قائلا: «أسامة حمدان، أحد قيادات حماس اللي عمره ما دخل غزة، قاعد برا يتنقل من الفندق ده للفندق ده، ويتهم آلاف الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن أن الذي يحركهم الاحتلال».

وواصل حديثه بلهجة غاضبة: «كيف تتهم الشعب الفلسطيني الذي قاوم حقا وتحمل بكل صبر وصمود الرصاص والإبادة وأنت هربان؟ وأنت تشاهد الحرب عبر الشاشات يا أسامة، والشعب هو الذي يدفع الثمن ويتلقى الرصاص ويقاوم، وتقول لهم أنتم تعملون لصالح إسرائيل؟».

واستعرض خلال الحلقة صورة للقيادي بحماس أثناء تناول الطعام، معلقا: «هذا هو أسامة حمدان يناضل ويقاوم حتى آخر طبق أمامه على مائدة الإفطار.. الذي يواصل اتهام الشعب الفلسطيني في غزة الذين خرجوا ضد حماس ويقول إسرائيل تحركهم.. والناس تقول لك أنت تعمل لصالح دول وأجهزة وأنت غير موجود، وهو غير موجود فعلا؛ لأنه هربان، ليس له علاقة بالمقاومة».

واعتبر أن المتظاهرين الفلسطينيين هم الذين يملكون «الشرف والكرامة والوطنية»، في ظل مقاومتهم وتمسكهم بأرضهم، قائلا: «لو أن حماس غير موجودة، الحرب ستتوقف وسيكون هناك إعادة إعمار والشعب الفلسطيني يعيش مثل كل البشر حول العالم، هم يريدون فقط أن تحل عنهم حماس كي يعيشوا».

ووجه رسالة إلى «حمدان» قائلا: «الناس خلاص زهقت منك، أنت 18 سنة تحكم منذ 2007.. هل هذا كلام يقال؟ عيب عليك! الناس لازم تحييها لأنهم أخيرًا تحركوا.. وعندهم دعوات لجمعة غضب، ولتكن جمعة غضب حقيقية.. العالم كله يتابع الانتفاضة ضد حركة حماس، ويوم الجمعة سيكون مئات الآلاف ضد حركة حماس في غزة».

وخرجت عدة مظاهرات لليوم الثاني على التوالي بعدة مواقع في قطاع غزة؛ للمطالبة بوقف الحرب وتنحي حماس عن السلطة، ورفعوا شعارات مناهضة للحركة، بعد أكثر من أسبوع من استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية.