هامبورج: الآلاف يتظاهرون في الشوارع ضد العنف الجنسي

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة احتجاجية بمدينة هامبورج الواقعة شمالي ألمانيا اليوم الخميس، للتعبير عن رفضهم للعنف الجنسي، وذلك على وقع اهتمام متزايد إثر اتهامات وجهتها إحدى المشاهير الألمان ضد شريكها السابق.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "العار يجب أن يغير مكانه"، وحظيت التظاهرة بدعم عدد من الوجوه المعروفة، أبرزها ناشطة حماية المناخ لويزا نويباور والكاتبة ألكسندرا زيكونوف.

وقالت آنيكا أوربانسكي، السياسية المحلية المنظمة للفعالية: "نريد أن نوجه رسالة مرئية في الشوارع".

وجاء في بيان الدعوة إلى الاحتجاج، إن: "الحماية القانونية المتاحة للضحايا في ألمانيا غير كافية.و نطالب بتعزيز الحماية، وإقرار قوانين واضحة، وضمان عواقب حقيقية، سواء في الفضاء الرقمي أو الواقعي".

وانطلقت فكرة المسيرة تعبيراً عن التضامن مع المذيعة والممثلة كولين فرنانديز/ 44 عاما/، التي كانت قد أعلنت في البداية اعتذارها عن المشاركة، قبل أن تحضر الفعالية في نهاية المطاف.

وشهدت مدينتا برلين وهانوفر أيضاً، خلال الأيام الماضية، احتجاجات مماثلة شارك فيها الآلاف.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد فيه ألمانيا نقاشاً موسعاً حول العنف الرقمي والجنسي، على خلفية اتهامات خطيرة وجهتها فرنانديز ضد شريكها السابق، الممثل كريستيان أولمن، كانت مجلة "دير شبيجل" أول من كشف عنها .

في تطور ذي صلة، أكد متحدث باسم السلطة القضائية في جزيرة مايوركا الإسبانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن فرنانديز تقدّمت بشكوى في الجزيرة التي كان الزوجان يقيمان فيها سابقاً.

وأوضح المتحدث أن القضية لا تزال في مرحلة أولية ويغلفها طابع السرية.

ومن جانبه، ينفي أولمن هذه الاتهامات ، فيما أعلن محاميه كريستيان شيرتس عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد التغطية الإعلامية، واصفاً إياها بأنها "تكهنات غير مقبولة إلى حد بعيد"، ومؤكداً أنه يجري ترويج "ادعاءات غير صحيحة" تستند إلى رواية طرف واحد.