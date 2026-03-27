قال وزير الخارجية ‌الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران ⁠أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين عن الجانبين يعتزمون الاجتماع قريبا في باكستان.

وأضاف فاديفول لإذاعة "‌دويتشلاند ⁠فونك": "بناء على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير ⁠مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ⁠ويبدو أن ذلك سيتم ⁠قريبا جدا في باكستان"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة بها، مشيرا إلى أن المحادثات تسير "بشكل جيد جدا"، لكن طهران رفضت الاقتراح الأمريكي ووصفته بأنه غير عادل.

واتسع نطاق الحرب المستمرة منذ أربعة أسابيع عبر الشرق الأوسط مما أسفر عن مقتل الآلاف وضغط على الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار الطاقة لتتفاقم المخاوف من تضخم عالمي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بشن ‌غارات على إيران في 28 فبراير.

وهدد ترامب خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض، أمس الخميس، بزيادة الضغط على إيران إذا لم تبرم اتفاقا.

وكتب لاحقا على منصة "تروث سوشيال"، أنه سيمدد مهلة لمدة 10 أيام حتى السادس من أبريل 2026 الساعة 8 بتوقيت شرق الولايات المتحدة قبل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية".

وأضاف في منشوره: "المحادثات جارية، وعلى الرغم من التقارير المغلوطة التي تنفي ذلك وتروجها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد".