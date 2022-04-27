وقع الفنان حسن أبو الروس، مساء اليوم الأربعاء، ضحية رامز جلال في الحلقة 26 من برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» طوال شهر رمضان.

وبدأ رامز حلال تقديم الفنان، متسائلا: «ليه؟ بتعمل فينا وفي نفسك كده ليه، بتلبس هدوم لونها كده ليه؟ بتروح على البحر بجلابية ليه؟.. حيرتنا وجننتنا مبقيناش عارفين نقول لك إيه ولا إيه، طب بتغني أصلا ليه؟ عايز من دينا الشربيني إيه؟ بتروح المهرجانات بأمارة إيه؟ بتمشي على الريد كاربت بصفتك إيه؟».

وأضاف: «عاوز تبقى مجنون تعالى أقولك تعمل إيه، عشان كده إحنا جايبينه النهاردة وهنحط عليه، زغللنا عليه بكام ألف جنيه وقلنا له هتمثل مع فاندام، لكن في الحقيقة هنعرفه إن خفة الدم مش بس ألعب باليه»، متابعًا عن الضيف: «معانا ومعاكم الدخيل على الوسط الفني، أرخم من أطلق الإفيه، شيكالاستيك الفن حسن أبو الروس».

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز عقله طار».